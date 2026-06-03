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Kuşadası'nda öğrenciler koyları temizledi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye Çevre Haftası kapsamında yaklaşık 100 öğrenci, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylarda çöp topladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla öğrenciler koylarda temizlik yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki etkinliğe yaklaşık 100 öğrenci katıldı.

Etkinliğe katılanlar koylarda çöpleri topladı.

Öğrencilerden Ebru Topuz, doğayı temizlemeyi ve temiz tutmayı çok sevdiğini söyledi.

Miraysu Yıldız ise denizlere çöp atılmaması gerektiğini, atılan çöplerin denizdeki hayvanları da olumsuz etkilediğini belirtti.

Kaynak: AA / Enes Uzun
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