Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin çarptığı Adile Sarı (70) yaşamını yitirdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Fadime T., hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün Kuşadası ilçesi Turgut Özal Bulvarı Tütüncüler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Fadime T. yönetimindeki 09 BAG 37 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Adile Sarı'ya çarptı. Kazada Sarı ile sürücü Fadime T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tarafından yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Adile Sarı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.