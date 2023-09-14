Kuşadası'nda Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik SİT alanı içerisinde bulunan Fındıkkale Tepesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon yaptı. Ekipler, S.B, S.Y, M.A ve C.K'yi suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik SİT alanı içerisinde bulunan Fındıkkale Tepesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon yaptı.
Ekipler, S.B, S.Y, M.A ve C.K'yi suç üstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.