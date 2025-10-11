Haberler

Kuşadası'nda Hint Keneviri Yetiştiren İki Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Hint keneviri yetiştiren iki kişi jandarma operasyonuyla tutuldu. Yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve ekipman ele geçirildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Hint keneviri yetiştirmek için sera kuran 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün uyuşturucu üretimi, kullanımı ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda ekipler, 2 şüphelinin Davutlar Mahallesi'nde iklimlendirme yöntemi ile Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, kullanılan arazide Söke Köpek Timi ile arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 45 kök Hint keneviri, 90 gram kubar esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 2 öğütücü aparatı, 2 av tüfeği, 2 termal çadır, 2 havalandırma makinası, 4 metre havalandırma borusu, 3 led ışık ve 2 de cep telefonu ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
