Kuşadası'nda geceyi şimşekler aydınlattı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak esnasında ardı ardına çakan şimşekler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında peş peşe şimşekler çaktı. O anlar cep telefonu ve araç kameralarıyla görüntülendi.

Kuşadası'nda dün gece gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte gökyüzünde peş peşe şimşekler çaktı. Bazı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Araç kameralarına da yansıyan görüntülerde, arka arkaya çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı görüldü.

Haber : Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI, (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

