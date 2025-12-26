Kuşadası'nda geceyi şimşekler aydınlattı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak esnasında ardı ardına çakan şimşekler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında peş peşe şimşekler çaktı. O anlar cep telefonu ve araç kameralarıyla görüntülendi.
Kuşadası'nda dün gece gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte gökyüzünde peş peşe şimşekler çaktı. Bazı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Araç kameralarına da yansıyan görüntülerde, arka arkaya çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı görüldü.
Haber : Oğuzhan BOYSAN / KUŞADASI, (Aydın),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel