Haberler

Kuşadası'nda Kimyasal Sızıntı Tatbikatı: Deniz Kirliliğine Anında Müdahale

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Ege Port Limanı'nda deniz trafiğinde oluşabilecek kimyasal sızıntılara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği gemiden sızan kimyasalın yayılmasını önlemek için bariyerler kuruldu, sıyırıcı araçlarla temizlik yapıldı ve atıklar lisanslı tesislere gönderildi. Tatbikata Çevre İl Müdürlüğü, Liman Başkanlığı ve Gümrük Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Ege Port Limanı'nda, yaz sezonunda yaşanan yoğun deniz trafiğinde meydana gelebilecek bir kaza veya kimyasal sızıntıya anında müdahale edebilmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kuşadası Liman Başkanlığı ekiplerince tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği, limanda yakıt alan gemiden kimyasal sızıntı olması nedeniyle deniz yüzeyinde oluşan kirliğin yayılmaması ve deniz canlılarına zarar vermemesi için müdahalede bulunuldu.

Hazırlanan eylem planı çerçevesinde, Kuşadası Ege Port Limanı tarafından çevre birimi başta olmak üzere tüm ilgili departmanlar harekete geçirilerek lojistik, güvenlik ve diğer destek unsurlarıyla iletişim kuruldu.

Sızıntı olan gemi, bariyerlerle çevrilerek sızıntının yayılması engellendi. Ardından, kirliliği toplama aşamasına geçilerek sıyırıcı adı verilen araçlar denize indirildi ve deniz yüzeyinden toplanan kirlilik depolama tanklarına aktarıldı.

Atıkların, lisanslı atık alım tesislerine gönderilmesiyle tatbikat sonlandırıldı.

Tatbikatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Halit Ergin, Kuşadası Liman Başkan Vekili Önder Eyigün ve Kuşadası Gümrük Müdürü Ayşe Arslantaş da izledi.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

