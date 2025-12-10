Kuşadası Seyakmer'de Çocuklara Hem Kitap Hem Hayvan Sevgisi Aşılandı

(AYDIN) - Kuşadası SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi'nde, çocuk kitapları yazarı ve eğitimci Emine Erk Bekdemir'in konuk olduğu atölye çalışması düzenlendi. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte, Bekdemir,çocuklara sokak hayvanlarının yaşadığı zorlukları anlatan "Dostluğun Şifası" adlı son kitabını tanıttı.

Etkinlik boyunca çocuklara hayvan sevgisi de aşılandı. Yazarın anlattığı bölümleri dikkatle dinleyen çocuklar, söyleşi sırasında kitapla ilgili merak ettikleri soruları da Bekdemir'e yöneltti.

Etkinlik, yazarın kitabını çocuklar için imzalamasıyla sona erdi.