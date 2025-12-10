Haberler

Kuşadası Seyakmer'de Çocuklara Hem Kitap Hem Hayvan Sevgisi Aşılandı

Güncelleme:
Kuşadası SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi'nde, yazar Emine Erk Bekdemir'in katılımıyla düzenlenen atölyede çocuklara 'Dostluğun Şifası' kitabı tanıtıldı ve sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturuldu.

(AYDIN) - Kuşadası SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi'nde, çocuk kitapları yazarı ve eğitimci Emine Erk Bekdemir'in konuk olduğu atölye çalışması düzenlendi. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte, Bekdemir,çocuklara sokak hayvanlarının yaşadığı zorlukları anlatan "Dostluğun Şifası" adlı son kitabını tanıttı.

Kuşadası'nın kültür ve eğitim hayatında önemli bir yer tutan SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, çocuk kitapları yazarı ve eğitimci Emine Erk Bekdemir'i ağırladı. Etkinlikte, Bekdemir çocuklara "Dostluğun Şifası" adlı yeni kitabını tanıttı.

Etkinlik boyunca çocuklara hayvan sevgisi de aşılandı. Yazarın anlattığı bölümleri dikkatle dinleyen çocuklar, söyleşi sırasında kitapla ilgili merak ettikleri soruları da Bekdemir'e yöneltti.

Etkinlik, yazarın kitabını çocuklar için imzalamasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
