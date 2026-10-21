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Kuşadası'nda balkon camına çarpan atmaca kontrollerin ardından doğaya salındı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Değirmendere Mahallesi'ndeki bir evin balkon camına çarparak sersemleyen atmaca, EKODOSD gönüllülerinin kontrolünün ardından doğaya salındı. Çarpma sırasında bayıldığı belirlenen kuşun sağlık durumunun iyi olduğu ve uçabildiği açıklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin camına çarparak sersemleyen atmaca, yapılan kontrollerin ardından doğaya salındı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan açıklamada, Değirmendere Mahallesi'nde bulunan bir evin balkon camına çarparak hareketsiz kalan hayvan ihbarı üzerine gönüllülerin adrese gittiği belirtildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, kuşun atmaca olduğu, çarpma sırasında sersemleyerek bayıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Gözetim altına alınan ve sağlık kontrollerinin ardından uçabilen kuş doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA
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