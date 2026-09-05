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Kuşadası'nda Kentsel Dönüşüm Yıkımı Sırasında Bina Çöktü

Kuşadası'nda Kentsel Dönüşüm Yıkımı Sırasında Bina Çöktü
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olay, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Çevreye yayılan toz nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı bina, yıkım çalışması sırasında çöktü. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilenmesine karar verilen 5 katlı binanın yıkılması için çalışma başlatıldı. İş makinesiyle binanın alt katındaki kiriş ve kolonların kırılması sırasında, beton kesme makasıyla yapılan darbenin ardından bina bir anda çöktü. Binanın çökmesiyle birlikte yükselen toz geniş bir alana yayılırken, çevredekiler panik yaşadı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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