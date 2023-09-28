Kuşadası açıklarında 93 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan 3 ayrı lastik bot içerisinde toplam 93 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesi açıklarında, dün saat 06.55'te Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Botta 36 kaçak göçmen yakalandı. Saat 07.07'de durdurulan bir başka botta 29, saat 08.35'te durdurulan üçüncü botta da 28 kaçak göçmen daha yakalandı. 3 ayrı lastik botta yakalanan toplam 93 kaçak göçmenin işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi.