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Kuşadası'nda kıyıda ölü köpek balığı bulundu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir plajda 3 metre 85 santimetre boyunda ölü camgöz cinsi köpek balığı bulundu. EKODOSD ekipleri tarafından doku örneği alınan balık, incelenmek üzere ilgili kuruma teslim edilecek.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ölü camgöz cinsi köpek balığı kıyıya vurdu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Kuşadası'ndaki plajda kano kullanan Birol Özmen kumsalda hareketsiz bir balık gördü.

İhbar üzerine olay yerine Kuşadası Belediyesi ve dernek üyeleri gitti.

Bölgeye giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ölü hayvanın camgöz cinsi köpek balığı olduğunu belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürücü, 3 metre 85 santimetre boyundaki köpek balığından doku örneği alındığını ve incelenmesi için ilgili kuruma teslim edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Enes Uzun
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