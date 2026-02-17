Haberler

Kuşadası'nda firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 28 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması çalışmaları kapsamında hakkında 28 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş'nin adresini tespit etti.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
Haberler.com
