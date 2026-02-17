Kuşadası'nda firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 28 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması çalışmaları kapsamında hakkında 28 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş'nin adresini tespit etti.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA " / " + Yusuf Konrat -