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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde iki yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamada, Davutlar ve Yavansu mahallelerinde 2 yeşil deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğu ihbarı üzerine bölgede inceleme yapıldığı belirtildi.

Ölü oldukları belirlenen kaplumbağalarda herhangi bir yaralanmaya rastlanmadığı kaydedildi.

Kaplumbağaların, deniz tabanında avlanan trol teknelerinin ağlarına hedef dışı av olarak takıldığı, su yüzeyine çıkamayarak boğulma sonucu öldüklerinin değerlendirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA