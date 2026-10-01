Kuşadası'nda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Kuşadası'nda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ayrıca hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve iklimlendirme sisteminde kullanılan ekipmanlar bulundu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen H.K. ve B.S'nin adreslerine baskın düzenledi.
Evlerdeki aramalarda 1,5 kilogram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve iklimlendirme sisteminde kullanılan ekipmanlar bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA