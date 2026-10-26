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Kuşadası Güzelçamlı açıklarında turist teknesine yunuslar eşlik etti

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Kuşadası Güzelçamlı açıklarında turist teknesine yunuslar eşlik etti
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi açıklarında hafta sonu tekneyle gezintiye çıkan turistler, yunuslarla karşılaştı. Yunuslar tekneye eşlik ederken turistler yanı başlarında dakikalarca yüzen yunusları izledi ve o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup yunus, turistleri gezdiren tur teknesine eşlik etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi açıklarında hafta sonu tekneyle gezintiye çıkan turistler, yunuslarla karşılaştı. Yunuslar, tekneye eşlik etmeye başladı. Teknede bulunan turistler de yanı başlarında dakikalarca yüzen yunusları izledi. Yunusların tekneye eşlik ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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