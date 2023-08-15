Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa, mahallelerde sorunları yerinde tespit ediyor

Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından 'vatandaş odaklı' hizmet anlayışı istikameti yeniden yapılandırılan, teknik ve personel açısından da güçlendirilen Güvercin Masa gezici ekibi mahallelerde yaşanan sorunları yerinde tespit etmeyi sürdürüyor. Gezici ekip, her gün Kuşadası'nın farklı bir mahallesine giderek yaptığı ev ziyaretlerinde vatandaşlarla yüz yüze iletişim kuruyor. Görüşmelerde gezici ekip personeli tarafından mahalle sakinlerinden gelen şikayet ve taleplerle ilgili başvuru formları oluşturuluyor. Formlar, anında ilgili birimlere iletilerek vakit kaybedilmeden bölgedeki aksaklıkların giderilmesi sağlanıyor. Sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine imkan veren Güvercin Masa'nın çözüm odaklı bu hizmeti Kuşadası'nda yaşayan tüm kesimler tarafından takdirle karşılanıyor. Gezici ekip, bu çerçevede son olarak alt ve üstyapısı Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenmeye başlanan Güzelçamlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından 'vatandaş odaklı' hizmet anlayışı istikameti yeniden yapılandırılan, teknik ve personel açısından da güçlendirilen Güvercin Masa gezici ekibi mahallelerde yaşanan sorunları yerinde tespit etmeyi sürdürüyor.

Gezici ekip, her gün Kuşadası'nın farklı bir mahallesine giderek yaptığı ev ziyaretlerinde vatandaşlarla yüz yüze iletişim kuruyor. Görüşmelerde gezici ekip personeli tarafından mahalle sakinlerinden gelen şikayet ve taleplerle ilgili başvuru formları oluşturuluyor. Formlar, anında ilgili birimlere iletilerek vakit kaybedilmeden bölgedeki aksaklıkların giderilmesi sağlanıyor.

Sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine imkan veren Güvercin Masa'nın çözüm odaklı bu hizmeti Kuşadası'nda yaşayan tüm kesimler tarafından takdirle karşılanıyor. Gezici ekip, bu çerçevede son olarak alt ve üstyapısı Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenmeye başlanan Güzelçamlı Mahallesi'ni ziyaret etti. - AYDIN