Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, rüşvet almak suçlamasıyla tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında 'Rüşvet Almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.03.2026 tarih ve 2026/276 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

