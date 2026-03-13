Kuşadası Belediye Başkanı Günel, gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sabah saatlerinde, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Günel'in, hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı