Kuşadası Belediye Başkanı Günel, gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel, sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sabah saatlerinde, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Günel'in, hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

