Haberler

Kuşadası açıklarında yelkenli teknede 10 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası açıklarında yelkenli teknede 10 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında dün saat 07.30 sıralarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan yelkenli teknede 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için GÖKSEM'e gönderilirken, 2 organizatör gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekibi tarafından durdurulan yelkenli teknede, 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Kuşadası açıklarında, dün saat 07.30 sıralarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Botu (KB-72) ekipleri, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede 10 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi. Teknedeki 2 organizatör de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Konuşmaya çağırdı, silahla tehdit edip ateş etti

Konuşmaya çağırdı, silahla karşıladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun akraba olduğu ortaya çıktı

Bu benzerlik tesadüf değilmiş! Aralarındaki bağ ortaya çıktı
Engelli çocuklara şifa bahanesiyle 4 yıl işkence yaptı

4 yıl süren sessiz kabus! Video internete düşünce polis düğmeye bastı
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak

Ortaokuldaki dehşette yeni ayrıntı! Saldırıdan önce bakın ne demiş
Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği

Bu sözlerle paylaştı: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği
Yılların rekabeti böyle bitti! Ronaldo'dan Messi'ye olay yorum

Ronaldo'dan bomba Messi hamlesi! Sosyal medya yıkıldı
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak

Belediye Başkanı açıkladı! Çöken binayla ilgili isyan ettiren gerçek
Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu

Şara'nın görevlendirdiği bakana ait görüntü olay oldu