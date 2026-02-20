Önce siparişini teslim etti, sonra damda kalan çocuğu kurtardı; o anlar kask kamerasında

BURSA'da bir kurye, sipariş getirdiği binanın girişindeki damda mahsur kalan çocuğu siparişini teslim ettikten sonra merdivenle kurtardı. O anlar, kuryenin kask kamerasına yansıdı.

Nilüfer ilçesinde arkadaşları ile oyun oynayan bir çocuk, bina girişindeki damda mahsur kaldı. O sırada binaya sipariş getiren kuryeyi gören arkadaşları yardım istedi. Kurye, önce siparişini teslim etti ardından çocuğu kaldığı yerden merdivenle kurtardı. O anlar kuryenin kask kamerasıyla görüntülenirken, çocuklar, arkadaşlarını kurtaran kuryeye teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı