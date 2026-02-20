Haberler

Önce siparişini teslim etti, sonra damda kalan çocuğu kurtardı; o anlar kask kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir kurye, siparişini teslim ettikten sonra damda mahsur kalan bir çocuğu kurtardı. O anlar kuryenin kask kamerasına yansıdı.

BURSA'da bir kurye, sipariş getirdiği binanın girişindeki damda mahsur kalan çocuğu siparişini teslim ettikten sonra merdivenle kurtardı. O anlar, kuryenin kask kamerasına yansıdı.

Nilüfer ilçesinde arkadaşları ile oyun oynayan bir çocuk, bina girişindeki damda mahsur kaldı. O sırada binaya sipariş getiren kuryeyi gören arkadaşları yardım istedi. Kurye, önce siparişini teslim etti ardından çocuğu kaldığı yerden merdivenle kurtardı. O anlar kuryenin kask kamerasıyla görüntülenirken, çocuklar, arkadaşlarını kurtaran kuryeye teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Bakan Gürlek umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Umut hakkı ve genel afla ilgili tartışmalara son nokta konuldu
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama