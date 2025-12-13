İstanbul'da Atatürk'ün portresine tükürdüğü belirlenen kurye yakalandı
Ümraniye'de bir kuryenin, sipariş getirdiği sitedeki asansördeki Atatürk portresine tükürdüğü tespit edildi. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedilmesiyle birlikte şüpheli gözaltına alındı ve 'Atatürk aleyhine alenen hakaret' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Ümraniye'de, sipariş getirdiği sitenin asansöründeki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çıkarıp tükürdüğü tespit edilen kurye, gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta, Çamlık Mahallesi'ndeki bir siteye gelen kuryenin asansörde asılı Atatürk'ün portresini yerinden çıkardıktan sonra tükürmesi ve yanında götürmesine ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları incelenerek, çalıştığı iş yeri tespit edilen şüpheli G.K. (28) Atakent'te gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine alenen hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi.
Öte yandan olay güvenlik kamerasınca da kaydedildi.