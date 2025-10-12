Haberler

Kurucaşile'de Yangın: Şans Eseri Kurtulan kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kurucaşile'de Yangın: Şans Eseri Kurtulan kadın Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangında, Münevver Özkara pencereden atlayarak hafif yaralandı. Yangın, sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, pencereden atlayan Münevver Özkara (61) hafif yaralandı.

Paşalılar köyü Yaylacık Mahallesi'ndeki Münevver Özkara'nın yalnız yaşadığı tek katlı evinde saat 02.00 sıralarında sobadan sıçrayan kıvılcımın halıyı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, Özkara canını kurtarmak için pencereden atladı. Köylülerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Münevver Özkara, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
