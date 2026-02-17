Kurtuluş Savaşı kahramanı Köprülü Hamdi Bey Edremit'te anıldı

Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Kuvayımilliye'nin önemli isimlerinden dönemin Edremit Kaymakamı Köprülü Hamdi Bey şehit edilişinin 106. yılında anıldı.

Edremit Kaymakamlığı ve Edremit Belediyesi koordinesinde düzenlenen anma programı, Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Köprülülü Şehit Hamdi Bey'in vatan sevgisi ve bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlıklar anlatıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, anıta karanfil bıraktı.

Anma etkinlikleri kapsamında Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde panel düzenlendi.

Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Zeki Çevik ve Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, Şehit Hamdi Bey'in cephanelik baskınları (Akbaş Baskını) ve Güney Marmara'daki direniş hareketleri üzerindeki etkisi kapsamlı şekilde ele alındı.

Program, şehitler için yapılan duaların ardından Hamdi Bey'in hayatını anlatan görsel sunumlarla sona erdi.

Anma programına Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.