Haberler

Kurtuluş Savaşı kahramanı Köprülü Hamdi Bey Edremit'te anıldı

Kurtuluş Savaşı kahramanı Köprülü Hamdi Bey Edremit'te anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Kuvayımilliye'nin önemli isimlerinden dönemin Edremit Kaymakamı Köprülü Hamdi Bey şehit edilişinin 106. yılında anıldı.

Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Kuvayımilliye'nin önemli isimlerinden dönemin Edremit Kaymakamı Köprülü Hamdi Bey şehit edilişinin 106. yılında anıldı.

Edremit Kaymakamlığı ve Edremit Belediyesi koordinesinde düzenlenen anma programı, Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Köprülülü Şehit Hamdi Bey'in vatan sevgisi ve bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlıklar anlatıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, anıta karanfil bıraktı.

Anma etkinlikleri kapsamında Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde panel düzenlendi.

Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Zeki Çevik ve Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, Şehit Hamdi Bey'in cephanelik baskınları (Akbaş Baskını) ve Güney Marmara'daki direniş hareketleri üzerindeki etkisi kapsamlı şekilde ele alındı.

Program, şehitler için yapılan duaların ardından Hamdi Bey'in hayatını anlatan görsel sunumlarla sona erdi.

Anma programına Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA " / " + Hakan Firik -
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı çocuklar böyle karşıladı! Çalan müzik törene damga vurdu
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü

ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak

Sağ kolu açık açık tehdit etti! 60 günleri var...
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var

Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var