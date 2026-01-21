Kayseri'de Kurtuluş Savaşı gazisinin kızı 102 yaşında hayatını kaybetti
Kayseri'de, Kurtuluş Savaşı gazisi Mustafa Balcı'nın kızı Aniş Taş, 102 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gören Taş'ın cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınacak namazın ardından Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.
Kayseri'de Kurtuluş Savaşı gazisi Mustafa Balcı'nın kızı Aniş Taş, 102 yaşında yaşamını yitirdi.
Yaşlılığa bağlı olarak bir süredir hastanede tedavi gören Taş, hayatını kaybetti.
Taş'ın naaşı, bugün Hulusi Akar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Taş, babasından kalan İstiklal Madalyası'nın da emanetçisiydi.
