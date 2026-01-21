Haberler

Kayseri'de Kurtuluş Savaşı gazisinin kızı 102 yaşında hayatını kaybetti

Kayseri'de Kurtuluş Savaşı gazisinin kızı 102 yaşında hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, Kurtuluş Savaşı gazisi Mustafa Balcı'nın kızı Aniş Taş, 102 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gören Taş'ın cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınacak namazın ardından Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

Kayseri'de Kurtuluş Savaşı gazisi Mustafa Balcı'nın kızı Aniş Taş, 102 yaşında yaşamını yitirdi.

Yaşlılığa bağlı olarak bir süredir hastanede tedavi gören Taş, hayatını kaybetti.

Taş'ın naaşı, bugün Hulusi Akar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Taş, babasından kalan İstiklal Madalyası'nın da emanetçisiydi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Kirli elleri bulacak ve hesabını o hainlerden soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrağımıza el uzatan alçaklara sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde