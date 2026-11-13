Kurtuluş Kayatürk, Öz Sağlık-İş Ardahan Şube Başkanlığına yeniden seçildi

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Öz Sağlık-İş Sendikası Ardahan Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu'nda üyeler, mevcut başkan Kurtuluş Kayatürk'ü yeniden seçti.

Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen genel kurula, sendikanın genel başkanı video konferans yöntemiyle katıldı.

Genel kurulda konuşan Kayatürk, yeniden göreve seçilmenin kendilerine duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek sorumluluklarının daha da arttığını söyledi.

Yeni dönemde üyelerin hak ve menfaatlerini korumak, çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamak ve sendikal dayanışmayı güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Kayatürk, kendilerine destek veren üyelere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Kayatürk, yeniden şube başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA