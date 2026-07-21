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Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Grubu Grup Başkanı ve Başkanvekilleri ile Görüştü

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' çerçeve yasası için siyasi parti turunda Yeni Yol Grubu ile görüştü. Görüşme basına kapalıydı, açıklama yapılmadı. Ardından CHP Genel Başkanı ile görüşecek.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreçle ilgili "çerçeve yasa"ya ilişkin gerçekleştirdiği siyasi parti turu kapsamında Yeni Yol Grubu Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı çözüm süreciyle ilgili TBMM tatile girmeden sunulması planan çerçeve yasa ile ilgili siyasi parti turları kapsamında Yeni Yol Grubu Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile makamında bir araya geldi. Saat 15.00'te başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kurtulmuş, 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM Mermerli Salon'da bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA
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