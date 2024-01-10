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Kurtulmuş, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası 3'üncü Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu

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Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası'nın düzenlediği 3'üncü Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşan Numan Kurtulmuş, ülkenin geleceği ve din hizmetlerinin önemine vurgu yaptı. Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumun manevi ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Kurtulmuş, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası 3'üncü Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu -EK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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