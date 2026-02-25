Kurtulmuş, Süreç Komisyonu'na Katılan Siyasi Parti Gruplarını Ziyaret Ediyor.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılan siyasi parti gruplarını ziyareti kapsamında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. Kurtulmuş, " Türkiye'de 86 milyonumuzun teröre, silaha asla tahammülü yoktur. Sözün gücüne inanan güçlü bir demokrasi geleneğine sahibiz. Kimin ne sözü varsa buyursun, siyaset meydanında konuşsun, söylesin" dedi. Abdullah Güler de "Gerçekten çok ciddi bir çalışma ortaya konuldu" diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun kabul edilmesinin ardından TBMM'de siyasi partilere ziyaret turuna devam ediyor. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sabah saatlerinde, saat 15.30'da da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ve saat 16.30'da ise DEM Parti'yi ziyaret eden Kurtulmuş, bugün de Yeni Yol grubunun ardından AK Parti'yi ziyaret etti. Kurtulmuş'u AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekilleri Abdülhamit Gül ve Bahadır Yenişehirlioğlu karşıladı. AK Parti Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun katıldığı görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Güler: "50 yıllık bir belayı ülkemizin terör meselesini çözmek, emek sarf etmek çok kıymetliydi"

AK Grup Başkanı Abdullah Güler, 5 Ağustos 2025'te toplantılarla başlayan ve bugüne kadar icra eden TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını hatırlatarak "Nihai raporunda Sayın Meclis Başkanımızda, diğer gruplar ve milletvekillerimiz istişareyle, uzlaşmayla yakın irtibat halinde bir olarak tamamlamış olduk ve internet sitesinde de şu anda bu rapor yayınlanmış durumda. Ben özellikle Meclis Başkanımıza şahsım adına ve grubum adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özverili, çok gayretli, uzlaşmacı, yapıcı tutumuyla beraber aynı zamanda özgürlük ve yol haritası sunma adına gerçekten bizlere çok büyük katkılar sağladı" dedi.

Komisyonda 4 bin 200 sayfa tutanak tutulduğunu belirten Güler, "Gerçekten çok ciddi bir çalışma ortaya konuldu ve bu çalışmanın da neticesinde ortaya konulmasındaki en büyük pay uzlaştırıcı tutumuyla, yapıcı tutumuyla Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey'di. Ben yine kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah kendisine razı olsun. Tabii 50 yıllık bir belayı, ülkemizin terör meselesini çözmek, bu konuda yapıcı tutum sergilemek, emek sarf etmek çok kıymetliydi. Ben yine diğer bu süreçte katkı sağlayan siyasi parti gruplarına, genel başkanlarına ve koordinatör grup başkanvekillerine de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kurtulmuş: "Aynı kararlılık ve eşgüdüm içerisinde çalışıldığı takdirde tamamıyla bu meselenin artık geride kalacağına yürekten inanıyorum"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi parti grupları ziyaretini AK Parti grubunu ziyaret ederek noktalamış bulunduklarını söyleyerek "Ben de hemen sözlerimin başında AK Parti grubuna, sürecin başından itibaren vermiş oldukları büyük destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza meseleyi ele alış tarzı ve bunu bir devlet politikası haline dönüştüren kararlılığı dolayısıyla burada sizlerin huzurunda da bir kere daha minnetlerimi ifade etmek istiyorum" dedi.

"Bundan sonra Komisyon'da dile getirilen hususların süratle yine ortak bir şekilde anlayış birliği içerisinde gündeme gelmesi ve bununla ilgili düzenlemelerin yapılarak, Türkiye'nin artık bu meseleyi konuşmadığı, sadece sonuçlarını ortadan kaldırdığı ve Türkiye'nin her yerinde, her köşesinde huzurun, barışın, esenliğin, kardeşliğin, dostluğun hakim olduğu bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz" diyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:"

"Şunu da sevinerek şimdiye kadarki süreç için söylüyorum. Başından itibaren en önemli endişelerimizden birisi bu işin olmasını isteyenler olduğu gibi olmamasını istemeyenlerin de bulunduğunu biliyoruz. Onların birtakım provokasyonlarla, karalama faaliyetleri ve Allah korusun bu yolu bertaraf edecek birtakım girişimlerde bulunması mümkündü ama çok şükür bu da olmadı. Devletin ilgili bütün kurumları bu sürece aynı zamanda vaziyet ederek büyük bir eş güdüm içerisinde süreç yürütüldü. Bundan sonra da yürütülecektir. Artık Türkiye'de 86 milyonumuzun teröre, silaha asla tahammülü yoktur. Sözün gücüne inanan güçlü bir demokrasi geleneğine sahibiz. Kimin ne sözü varsa buyursun, siyaset meydanında konuşsun, söylesin. Sözün gücü her türlü dünyanın en gelişkin silahının gücünden de daha tesirlidir. Bunu bilenler de siyaset alanına katkı sunsunlar. İnşallah bu ramazan ortamı, ramazanın vermiş olduğu barış ve huzur ortamı da Türkiye'deki Türk-Kürt kardeşliğinin, bu bölgedeki 86 milyonun birliğinin, beraberliğinin simgesi olacak ve her akşam iftarlarda, her sabah sahurlarda kurduğumuz sofralar aynı zamanda kalıcı ebedi dostluğumuzun, kardeşliğimizin de nişanesi olmaya devam edecek. Ben bir kere daha çok teşekkür ediyorum, zor bir çalışmaydı. Geride kaldı ama bundan sonra daha zor sürecin önünde olduğu, önümüzde olduğunu söylemek isterim. Aynı kararlılık ve aynı eşgüdüm içerisinde çalışıldığı takdirde burada da sonuç alacağımızı ve tamamıyla bu meselenin artık geride kalacağına yürekten inanıyorum."

