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TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Kılıçdaroğlu'nun Görüşmesi Sona Erdi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa görüşmeleri kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile basına kapalı bir saatlik görüşme yaptı. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, süreçle ilgili "çerçeve yasa"ya ilişkin gerçekleştirdiği siyasi parti turu kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı çözüm sürecine ilişkin TBMM tatile girmeden sunulması planan çerçeve yasa ile ilgili siyasi parti turları kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sona erdi.

TBMM Tören Salonu içindeki Mermerli Salon'da saat 16.00'da başlayan basına kapalı görüşme, bir saat sürdü. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA
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