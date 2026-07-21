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Numan Kurtulmuş'un Devlet Bahçeli'yi Ziyareti... TBMM Başkanlığı Görüşmeye İlişkin Görüntü ve Fotoğraf Paylaştı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek çerçeve yasa konusunu görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, basına kapalı gerçekleştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretine ilişkin TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüntü ve fotoğraf paylaşıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, süreçle ilgili çıkarılması planlanan "çerçeve yasa" konusunda görüşmek üzere başlattığı siyasi parti turu kapsamında saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş  Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki parti grubunda ziyaret etti" notuyla, görüşmeye ilişkin görüntü ve fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: ANKA
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