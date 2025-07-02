Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Cevat Akarsu'su Şekip Taşpınar Hayatını Kaybetti

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Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Kibritçi Cevat' karakteri ile tanınan oyuncu Şekip Taşpınar, 56 yaşında vefat etti. Menajeri Temmuz Karikutal, oyuncunun ölümünü sosyal medyada duyurdu. Taşpınar, sahte alkolden zehirlenerek tedavi görmüştü.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı "Kibritçi Cevat", "Cevat Akarsu" rolüyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar 56 yaşında hayatını kaybetti.

Taşpınar'ın vefatını sosyal medya paylaşımıyla duyuran menajeri Temmuz Karikutal, "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Mekanın cennet olsun ağabey." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Taşpınar, 2023'te sahte alkolden zehirlenmiş ve uzun süre tedavi görmüştü.

Şekip Taşpınar

Ankara'da 10 Şubat 1969'da dünyaya gelen Taşpınar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun oldu.

Tiyatro oyunculuğuna 1988'de Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başlayan Taşpınar, 1995-1998'de Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptı.

Taşpınar, 2000-2003'te Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarında oyunculuk, diksiyon ve fonetik dersleri verdi.

TRT ve diğer kanallarda seslendirmeler de yapan Taşpınar, 2009'da Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı "Cevat Akarsu" karakteri ile hafızalarda yer etti.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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