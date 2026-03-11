Pyd Kurucularından Salih Müslim Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - PYD kurucularından ve uzun süre eş başkanlığını yürüten Salih Müslim, 75 yaşında, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Müslim, özellikle Suriye iç savaşının ardından ülkenin kuzeyindeki Kürt siyasi yapılanmasının şekillenmesinde etkili isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.

Erbil'in Ankawa semtindeki Meryem Ana Hastanesi'nde yaşamını yitiren Müslim'in uzun süredir böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiği bildirildi.

Suriye Kürt siyasetinin en tanınan isimlerinden biri olan Müslim, PYD'nin kuruluş sürecinde öne çıkan isimler arasında yer aldı ve uzun yıllar PYD'nin eş başkanlığını yürüttü. PYD'nin bölgedeki siyasi hattının uluslararası alanda anlatılmasında da başlıca figürlerden biri oldu.

Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeler, sınır güvenliği ve IŞİD tehdidi çerçevesinde Ankara ile de zaman zaman temas kuran Müslim, Suriye iç savaşının ilk yıllarında Türkiye'ye ziyaretlerde bulunmuştu. Ancak ilerleyen yıllarda Ankara'nın PYD'ye yaklaşımı sertleşmiş ve ilişkiler tamamen kopmuştu.

Müslim 2013 yılında Tel Abyad yakınlarında yaşanan çatışmalarda oğlu Şervan Müslim'i kaybetmişti.

Kaynak: ANKA