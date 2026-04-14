Aydın'da kurtların saldırısında 12 koyun öldü
Aydın'ın Çine ilçesinde gece saatlerinde kurtların saldırısına uğrayan 20 koyundan 12'si hayatını kaybetti, 8'i ise yaralandı. Koyun sahibi, yetkililerden yardım istedi.
AYDIN'ın Çine ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 12 koyun öldü, 8 koyun yaralandı.
Çine ilçesi Halaçlar Mahallesi'nde Latif Yaşar'a (70) ait 20 koyunun bulunduğu ağıla, gece saatlerinde kurtlar saldırdı. Koyunlardan 12'si ölürken, 8'i yaralandı. Yaşar, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yaşar, özellikle gece saatlerinde sürülerini korumakta zorlandıklarını belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Ekipler, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı