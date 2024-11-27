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Kurt Saldırıları Nedeniyle Terk Edilen Beydilli Köyü Doğaseverlerin İlgi Odağı

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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Beydilli Köyü, kurt saldırıları nedeniyle hayvancılığın sona ermesiyle terk edildi. Ancak doğal taş ve ahşap mimarisi, otantik Türkmen Yörük kültürü ve eşsiz manzarasıyla doğaseverler için yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Fotoğrafçılar da bu eşsiz köyü dronlarla görüntüleyerek doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bu yerin güzelliklerini paylaşıyor.

Kurt saldırıları nedeniyle terk edilen köy böyle görüntülendi

ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Beydilli Köyü, kurt saldırıları sonrası hayvancılığın bitmesiyle terk edildi. Köy, doğal taş ve ahşap mimarisi, köprülü kanyon manzarası ve otantik Türkmen Yörük kültürüyle doğaseverlerin yeni gözdesi haline geldi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çeken Beydilli Köyü, terk edilmiş olmasına rağmen doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Köy, hem Türkmen Yörük kültürünün otantik izlerini taşıyor hem de sarp yamaçlara kurulu eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Fotoğraf tutkunu Adem Albayrak ve Davut Özçelik, özellikle kış aylarında boş kaldığı da belirtilen bu köyü dronla görüntüledi.

Köy, Sütçüler ilçesine yaklaşık 45 kilometre, Kesme kasabasına ise 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1250 metre rakımdaki köy, 2006 yılında Isparta Valiliği tarafından "Eko- Kültür Köyü" ilan edilerek, biri köy konağı olmak üzere toplamda sekiz ev restore edildi. Doğal taş ve ahşap mimarisiyle dikkat çeken evler, misafirlerin konaklaması amacıyla kullanılmaya da başlandı.

Doğayla bütünleşen tarihi yapılar

Beydilli Köyü'nde evler, çevredeki doğal malzemeler kullanılarak inşa edilmiş. Ardıç ve sedir ağaçlarının kullanıldığı çatılar, taş ve ahşabın uyumunu yansıtıyor. Geleneksel "hatıl" yöntemiyle tahtalar arasında dizilen taşlar, çamurla sıvanarak oluşturulmuş. Ayrıca, çatılardan dışarı taşan ve "göçek" adı verilen çıkıntılarla dikkat çeken köy, su ve toprak kullanılmadan yapılan "kuru duvar" tekniğiyle de mimari bir şaheser sunuyor. Köydeki evler genellikle iki katlı. Alt katta hayvan barınakları, üst katta ise yaşam alanları bulunuyor. Bazı evlerde, "Hayat" adı verilen tahta sundurma balkonlar mevcut. Ayrıca, evlerin damları ardıç ağacından yapılmış tahta kiremitlerle kaplanarak yağmura dayanıklı hale getirilmiş. Geleneksel yapıyı bozmayan köyde, tek istisna olarak yeni betonarme okul binası bulunuyor.

Terk edilme sebebi kurt saldırıları

Eskiden küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan köyde, kurtların hayvanlara saldırmasıyla bu faaliyet sona ermiş. Bu durum, köyden göçleri hızlandırmış ve bugün sadece birkaç aile köyde yaşamaya devam ediyor. Ulaşımı zorlu taş ve toprak yollarla sağlanan köy, yüzyıllardır geleneksel yaşam tarzını sürdüren bir yer olarak öne çıkıyor.

Doğaseverlerin yeni rotası

Beydilli Köyü'nün terk edilmiş görüntüsü ve otantik atmosferi, doğa yürüyüşü yapan turistlerin ilgisini çekiyor. Köprülü Kanyon'un yamacındaki bu köy, özellikle doğaseverler için kaçırılmayacak bir durak haline geldi. Doğanın içinde kaybolmuş gibi görünen köy, doğa ve tarihin iç içe geçtiği eşsiz bir deneyim sunuyor. Beydilli Köyü, sahip olduğu kültürel ve doğal mirasıyla keşfedilmeyi beklerken, doğaseverlerin ilgisiyle yeniden hayat buluyor.

Kurt Saldırıları Nedeniyle Terk Edilen Beydilli Köyü Doğaseverlerin İlgi Odağı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - Güncel
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