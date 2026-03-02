Haberler

VGM, Kastamonu'daki Kurşunlu Han'ın kapatılmayacağını bildirdi

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kurşunlu Han'a dair kapatma iddialarının asılsız olduğunu belirterek, hukuki tahliye sürecinin sona eren kira sözleşmesi ve sözleşmeye aykırı kullanım nedeniyle başlatıldığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Kurşunlu Han'a yönelik "kapatılıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, yürütülen işlemin, kira süresinin sona ermesi ve sözleşmeye aykırı kullanım nedeniyle başlatılan hukuki tahliye süreci olduğunu kaydetti.

Genel Müdürlükten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kurşunlu Han için 2004'te imzalanan 20 yıllık kira sözleşmesinin 4 Temmuz 2024 tarihinde sona erdiği, sözleşme bitiminde ise taşınmaz için 31 Aralık 2025 tarihine kadar yeni bir kira sözleşmesi düzenlendiği belirtildi.

Ancak taşınmazda sözleşmeye aykırı şekilde alkol satışı yapıldığı ve tarihi yapının niteliği ile vakıf kültürüyle bağdaşmayan eğlence organizasyonları düzenlendiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bu durumun sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil etmesi ve kira süresinin dolmuş olması nedeniyle 28 Kasım 2025'te işletmeciye yazılı bildirim yapılarak yıl sonunda taşınmazın teslim edilmesinin istendiği aktarıldı.

İşletmeci firmanın avukatları aracılığıyla yürütülen yazışmalara rağmen taşınmazın süresi içinde teslim edilmediği, bunun üzerine 5 Ocak 2026'da Kastamonu Valiliğine tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla resmi başvuruda bulunulduğu dile getirildi.

İşletmecinin konuyu yargıya taşıyarak ihtiyati tedbir kararı aldığı, ancak mahkemenin 19 Şubat 2026 tarihli duruşmada söz konusu tedbir kararını kaldırdığı hatırlatıldı.

Tahliye gerçekleştirilecek

Açıklamada, bu gelişme üzerine 21 Şubat'ta Kastamonu Valiliğine yeniden tahliye talebinde bulunulduğu, Valilik tarafından 27 Şubat'ta firmaya tebligat yapılarak 6 Mart'a kadar süre verildiği bildirilirken, belirtilen tarihe kadar taşınmazın teslim edilmemesi halinde 9 Mart tarihinde kolluk kuvvetleri ile tahliye işleminin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Yaklaşık 600 yıllık tarihi bulunan Kurşunlu Han'ın kapatılmasına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, yürütülen işlemin kira süresinin sona ermesi ve sözleşmeye aykırı kullanım nedeniyle başlatılan hukuki tahliye süreci olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
500

