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Çankırı'da bağ evinde çıkan yangın hasara neden oldu

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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangın, tarım aletleri, sera, ekili ürünler ve meyve ağaçlarına zarar verdi. Yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Bereket köyü Değirmendere mevkisinde R.Y'ye ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında bağ evi ile eklentilerinde bulunan tarım aletleri, sera, arazide ekili tarım ürünleri ve meyve ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA / Ülkü Yaşar Özen
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