Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırım Tatar ve Ukrayna Heyetiyle Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Milletvekilleri Akhtem Chyihoz, Kostiantyn Kasai ve Ukrayna Büyükelçisi Neriman Celal beyi Cumhurbaşkanı Başdanışmanız Prof. Dr. Çağrı Erhan ile Genel Merkezimizde ağırladık. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik gelişmeler ve ülkemizde yaşayan Kırım Türkleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.