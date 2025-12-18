Haberler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırım Tatar ve Ukrayna Heyetiyle Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kırım Tatar lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Ukraynalı yetkililerle bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'deki Kırım Türklerinin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Ukraynalı yetkililerle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Zorlu, görüşmede Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik gelişmeler ile Türkiye'de yaşayan Kırım Türklerinin durumu ele alındığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Milletvekilleri Akhtem Chyihoz, Kostiantyn Kasai ve Ukrayna Büyükelçisi Neriman Celal beyi Cumhurbaşkanı Başdanışmanız Prof. Dr. Çağrı Erhan ile Genel Merkezimizde ağırladık. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik gelişmeler ve ülkemizde yaşayan Kırım Türkleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi

Kanaldaki rezilliklere ses çıkaranları, böyle susturmuşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
PFDK, Yeni Malatyaspor'u 3. Lig'e düşürdü

TFF, Süper Lig'e damga vuran köklü kulübü küme düşürdü
Binanın çatısından kopan parçalar araçları hurdaya çevirdi

Kaza yapmadılar ama hurdaya döndüler: Bu otomobillere ne oldu?
NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Okan Buruk'tan iptal edilen golleri hakkında objektif yorum

Okan Buruk'tan iptal edilen golleri hakkında objektif yorum
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
Ülkeyi yasa boğan kazada kahreden detay: Jetin sahibi NASCAR efsanesi Greg Biffle çıktı

Ülkeyi yasa boğan kazada acı detay: Jetin sahibi efsane pilot çıktı
Oktay Saral'dan Sabancı Üniversitesi'ne 'cuma namazı' tepkisi

O üniversitenin "cuma namazı" kararına Beştepe'den tepki var
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
Epstein skandalında Bill Gates'in de fotoğrafları ortaya çıktı

Epstein skandalında yeni fotoğraflar ortaya çıktı
title