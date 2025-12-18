Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Kırım Tatar ve Ukrayna Heyetiyle Bir Araya Geldi
(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Ukraynalı yetkililerle AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Zorlu, görüşmede Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik gelişmeler ile Türkiye'de yaşayan Kırım Türklerinin durumu ele alındığını bildirdi.
Kaynak: ANKA / Güncel