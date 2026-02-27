Ak Partili Kürşad Zorlu, Bakü'de Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Bakü'de Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ile Bakü'de, parti genel merkezinde bir araya geldik. Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde kardeş partilerimiz arasındaki işbirliğini ve bu yıl gerçekleştireceğimiz faaliyetleri değerlendirdik. Nazik konukseverliği için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA