Küresel Sumud Filosu'ndan İsrail'e Tepki: 'Soykırımı Hep Birlikte Durdurabiliriz'

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Aaron White, "soykırımı tek başına değil ama hep birlikte durdurabileceğimizi" söyledi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Aaron White, İstanbul Havalimanı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

White, İsrail'in saldırısına uğrayarak alıkonulmasıyla "hayal kırıklığına uğradıklarını" belirterek, "Dürüstçe söylemek gerekirse biz aslında gerçekten Gazze'ye ulaşmak istemiştik. Halbuki insanlar bunun bir iyi niyet göstergesi olduğunu düşündü." dedi.

Gazze'ye doğru yelken açarak "canlarını ortaya koyduklarını" vurgulayan White, "İsrail'in uluslararası sularda bizi engellemeye ve alıkoymaya hakkı yoktu." diye konuştu.

White, "İsrail, her şeye sahip olduğuna inanıyor. Kendilerinin Tanrı tarafından seçilmiş olduğuna inanıyorlar. Ben onların Tanrı'nın düşmanı olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Siyonistleri durduramazsak, mazlum insanları özgürleştiremeyeceğiz"

İsrail'in İngiltere'nin sömürgeci politikalarının bir sonucu olduğuna dikkati çeken White, "Gazze'de çocuklar, gençler, kadınlar, insanlar hatta hayvanlar açlıktan ölüyor." ifadelerini kullandı.

White, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşamaması konusunda, "Aslında bilinçlendirmeyi artırmak haricinde bir şey başardığımızı düşünmüyorum." diyerek şöyle devam etti:

"Soykırımı tek başına durduramam. Ama hep birlikte durdurabiliriz. Eğer Filistin'in kalbindeki Siyonist makineyi durduramazsak, o zaman dünyanın hiçbir yerindeki mazlum insanları özgürleştiremeyeceğiz."

White, çocukken Malcolm X'ten etkilendiğini belirterek, "Sonrasında dünyayı ve Filistin'i keşfettim. İnsanların Küresel Sumud Filosu'na destek vermeleri çok önemli." ifadelerini sözlerine ekledi.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.