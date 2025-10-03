Küresel Sumud Filosu'ndan İddialara Yanıt: 'Yardım Malzemeleri Belgelenmiş'

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatör Yardımcısı Muhammed Raşit Sancar, İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını delmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filodaki teknelerin "yardım taşımadığı" iddiasını yalanlayarak, teknelere yüklenen yardım malzemelerinin fotoğraflarla belgelendiğini söyledi.

Sancar, İsrail'in "Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelerin yardım taşımadığı" iddiasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, alıkonulan teknelerde çok fazla insani yardım bulunmadığı iddiasıyla ilgili Sancar, "Soykırımda ve katliamda ustalaşmış olan Ben-Gvir, artık eskisi gibi algı oluşturmakta başarılı değil." dedi.

Sancar, İsrail'in iddiasını reddederek, teknelere yüklenen yardım malzemelerinin fotoğraflarla belgelendiğini vurguladı.

Daha önce Gazze'ye gidecek teknelerin ve içindeki yardım malzemelerinin bağımsız kişiler tarafından denetlenmesinin hatta istenirse Gazze kıyılarına kadar eşlik edilmesi çağrısının yapıldığını anımsatan Sancar, "Ancak karşı taraf samimi olmadığı için herhangi bir şekilde bu çağrımıza yanıt vermemişti." ifadesini kullandı.

"Katliam yaptıkları için korkuyorlar"

Sancar, daha önceki deneyimlere dayanılarak Küresel Sumud Filosu'na katılan kişilere Delegasyon tarafından değerli eşyalarını yanlarına almamaları uyarısının yapıldığını anlattı.

Aktivistlere "korsan faaliyeti yürüten İsraillilerin" teknelerine yapacakları baskında değerli eşyalarına el koyma olasılığının bulunduğunu söylediklerini dile getiren Sancar, "Bunları yapan bir sözde asker topluluğunun, yardım malzemelerimizi yolda alıp almadığını, malzemeleri atıp atmadıklarını da bilemeyiz." diye konuştu.

Sancar, filonun ablukayı kırabilme ihtimalini artırmak için teknelerle yolculuk yapıldığına, bu sebeple taşıma kapasitelerinin çok fazla olmadığına dikkati çekti.

İsrail'in iddialarına ilişkin "Katliam yaptıkları için korkuyorlar." ve "Herkesi kendileri gibi sanıyorlar." değerlendirmesinde bulunan Sancar, "Karşımızda gerçekten uğramış olduğu baskıların sonunda ne yapacağını bilmeyen, nasıl bir algıya girişeceğini bilmeyen bir topluluk var." dedi.

Muhammed Raşit Sancar, Küresel Sumud Filosu gibi faaliyet ve çalışmaların İsrail'i sonuna kadar köşeye sıkıştırdığını dile getirdi ve "Hep beraber dimdik duralım. Hep beraber Gazzeli masumların yanında yer alalım." çağrısında bulundu.