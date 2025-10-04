Haberler

Küresel Sumud Filosu'ndaki Aktivistler İstanbul'a Döndü

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı'na ulaştı. 137 aktivist arasında 36 Türk ve 23 Malezyalı bulunuyor.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket eden THY uçağı saat 15.50'de havalimanına ulaştı.

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi.

Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
