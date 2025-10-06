Küresel Sumud Filosu Aktivisti Davut Daşkıran Mersin'de Karşılandı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşü sağlanan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Davut Daşkıran, Mersin'de karşılandı.

Adana'da Öğretmenler Bulvarı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Daşkıran'ı, konvoy eşliğinde geldikleri Mersin'deki Uluslararası Çukurova Havalimanı'nda karşıladı.

Daşkıran, sevdikleriyle sarılarak hasret giderirken, kalabalık tekbirler getirdi.

Burada konuşan Daşkıran, Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıktıklarını anımsatarak, "Bu dava Allah'ın davası ve hepimizden daha büyük. Biz orada esir de kalabilirdik ama siz devam edecektiniz. Nice peygamberler gelip geçti. Biz de gelip geçeceğiz. Bizim bir önemimiz yok. Bu davayı yüceltin, Sumud'un yüklendiği o misyonu yüceltin." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nun zihinlerdeki ablukayı kırdığını anlatan Daşkıran, şunları kaydetti:

"Biz silahsız olarak gittik. Ben tırnak makasımın törpüsünü bile kırdım. O kadar silahsızım yani. Bunlar, böyle bir gruba karşı donanmayla çıktılar. Biz ablukayı maddi bakımdan kıramadık ama zihinlerdeki ablukayı kırdık. Bütün Avrupa'nın zihninde bir abluka vardı. Nazilerin onları öldürmesinden sonra bütün dünya Yahudileri mazlum görüyordu. Onların mazlum olmadığını ispatlamamız gerekiyordu. Bunu bu adımla ispatladık. Bir dalga daha çıkacak, yine ispatlayacağız."

Daşkıran, daha sonra, Adana'ya gitmek üzere havalimanından ayrıldı.