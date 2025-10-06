Haberler

Küresel Sumud Filosu Aktivisti Davut Daşkıran Mersin'de Karşılandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndan aktivist Davut Daşkıran, Türkiye'ye dönüşü sonrası Mersin'de sevgiyle karşılandı. Daşkıran, Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla bu davanın önemine vurgu yaptı.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşü sağlanan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Davut Daşkıran, Mersin'de karşılandı.

Adana'da Öğretmenler Bulvarı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Daşkıran'ı, konvoy eşliğinde geldikleri Mersin'deki Uluslararası Çukurova Havalimanı'nda karşıladı.

Daşkıran, sevdikleriyle sarılarak hasret giderirken, kalabalık tekbirler getirdi.

Burada konuşan Daşkıran, Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıktıklarını anımsatarak, "Bu dava Allah'ın davası ve hepimizden daha büyük. Biz orada esir de kalabilirdik ama siz devam edecektiniz. Nice peygamberler gelip geçti. Biz de gelip geçeceğiz. Bizim bir önemimiz yok. Bu davayı yüceltin, Sumud'un yüklendiği o misyonu yüceltin." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nun zihinlerdeki ablukayı kırdığını anlatan Daşkıran, şunları kaydetti:

"Biz silahsız olarak gittik. Ben tırnak makasımın törpüsünü bile kırdım. O kadar silahsızım yani. Bunlar, böyle bir gruba karşı donanmayla çıktılar. Biz ablukayı maddi bakımdan kıramadık ama zihinlerdeki ablukayı kırdık. Bütün Avrupa'nın zihninde bir abluka vardı. Nazilerin onları öldürmesinden sonra bütün dünya Yahudileri mazlum görüyordu. Onların mazlum olmadığını ispatlamamız gerekiyordu. Bunu bu adımla ispatladık. Bir dalga daha çıkacak, yine ispatlayacağız."

Daşkıran, daha sonra, Adana'ya gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halil Umut Meler, Samsunspor'un golünün neden iptal edildiğini açıkladı

Samsunspor'un golünün neden iptal edildiğini açıkladı
Göztepeli Juan'dan şahane gol

O neydi öyle! Süper Lig'de yılın en güzel gollerinden biri atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.