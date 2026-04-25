Küresel Sumud Filosu "2026 Bahar Misyonu" İtalya'dan yola çıkmaya hazır

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmayı ve insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", yarın yola çıkmak üzere İtalya'daki hazırlıklarını tamamladı.

Çeşitli ülkelerden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aktivistler ve gönüllülerin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 2025'te oluşturduğu sivil inisiyatif Küresel Sumud Filosu, ikinci seferi için yarın İtalya'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

İspanya'nın Barselona kentinden 12 Nisan'da hareket eden ve 23 Nisan'da İtalya'nın Sicilya Adası'na ulaşan tekneler, filoya buradan katılacak diğer teknelerle hazırlıklarını bugün itibarıyla Sicilya'nın doğusundaki Augusta Limanı'nda tamamladı.

Aktivistler, bugün teknelere kendi ihtiyaçları olan su, ekmek, meyve, sebze gibi gıdaları ve ek yakıt yüklemelerini yaptı.

Augusta Limanı'nda son hazırlıklar sürerken Türk delegasyonu katılımcılara aşure dağıttı.

Delia: "Yaklaşık 65 tekne, bu yüzden hepsinin çıkışı biraz zaman alacak"

Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sonunda hazırız, Augusta Limanı'ndayız. Tekneler hazır, hemen önümde, bu sabahtan beri avukatlarımızla birlikte vizeler ve çıkış işlemleri için tüm prosedürlerin yürütüldüğü liman başkanlığı bulunuyor." dedi.

Delia, yarın öğle saatlerinde limandan çıkış işlemlerinin başlayacağını belirterek, "Çok sayıda tekne var, yaklaşık 65 tekne, bu yüzden hepsinin çıkışı biraz zaman alacak. Ancak yarın, 26 Nisan'da nihayet yola çıkıyoruz." diye konuştu.

Filonun buradan sonra ilk aşamada Yunanistan'a doğru seyredeceğini dile getiren Delia, "İlk durağımız orası olacak. Çünkü daha önce de söylediğimiz üzere, bu kez Akdeniz'deki jeopolitik koşulların İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle belirsiz olması sebebiyle ara duraklar yapacağız. Bu duraklarda durumu yeniden değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Aktivist Abdüllatif Faslı da bütün hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Bize lazım olan malzemeleri de botlarımıza ve gemilerimizi aldık. Yarın nasip olursa, inşallah denizde bir aksilik olmazsa yola çıkacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz." dedi.

Filonun çok farklı insanları tek bir amaç uğrunda bir araya getirdiğini ve bu filonun parçası olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Faslı, şunları kaydetti:

"Farklı insanlardan, farklı görüşlerden, farklı ideolojilerden, düşüncelerden, partilerden tutun dünyanın insanları burada toplanmış ve tek dertleri, Gazze'deki insanları özgürlüğüne kavuşturmak, bunun için buradalar. Gerçekten ben gurur duyuyorum. İyi ki gelmişim. Daha önceden gelseydim daha güzel olurdu. 2025'te de katılmaya çalıştım ama nasip olmadı. Bu sene nasip oldu. Gerçekten çok gurur duyuyorum."