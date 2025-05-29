Küresel Düzen Değişiyor: Türkiye-AB İlişkilerine Yeni Perspektifler

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türk-Alman Üniversitesi ve Köln Üniversitesi işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen "Değişen Küresel Düzen: Türkiye, AB ve Dünya" başlıklı konferansa çevrimiçi olarak katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Yılmaz, küresel düzende yaşanan değişimlerin Türkiye-AB ilişkilerindeki rolüne dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Türk-Alman Üniversitesi ve Köln Üniversitesi işbirliğinde İstanbul'da tertiplenen "Değişen Küresel Düzen: Türkiye, AB ve Dünya" başlıklı konferansa çevrimiçi katılarak hitapta bulundu. Bakan Yardımcımız Yılmaz, açılış konuşmasında, değişen küresel düzenin Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bakış açılarını, stratejik yaklaşım ve öngörüyü, daha yakın işbirliğini, karşılıklı saygıyı ve ortak sorumluluk paylaşımını gerekli kıldığını vurguladı." ifadeleri kullanıldı.