Haberler

Küre'de "Bir Yetim de Sen Okut" projesi devam ediyor

Küre'de 'Bir Yetim de Sen Okut' projesi devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küre İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı 'Bir Yetim de Sen Okut' projesi ile 267 bin 400 TL değerinde eğitim desteği yetim öğrencilere ulaştırıldı. Proje, 2026'da desteği artırmayı planlıyor.

Küre İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Küre Şubesi tarafından Ekim 2023'te başlatılan "Bir Yetim de Sen Okut" iyilik hareketi, hayırseverlerin destekleriyle devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, proje kapsamında bugüne kadar bağışçılar tarafından yapılan yardımlarla yetim öğrencilere toplam 267 bin 400 TL eğitim desteği ulaştırıldı.

Yürütülen çalışma çerçevesinde 20 yetim öğrenciye 12 ay boyunca kesintisiz aylık 600 TL eğitim yardımı sağlandı.

Küre İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan, yetim çocukların eğitimine katkı sunmayı amaçlayan projenin toplumdan büyük destek gördüğünü belirterek, 2026 yılı itibarıyla öğrencilere verilen aylık eğitim desteğinin 1000 TL'ye çıkarılmasının planlandığını bildirdi.

İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Küre Şubesi yetkilileri, destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederek yapılan yardımların yetim çocukların geleceğine umut olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak

O takım taraftarlarına kötü haber! Bu maça gidemeyecekler