Küre Devlet Hastanesinde denetim yapıldı

Küre Devlet Hastanes'nde, Sağlıkta Değerlendirme Standartları (SDS) kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Denetime, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Vahit Yıldız, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Uzmanı Yasin Yağbasan, eczacı Seza Ekici, biyomedikal mühendisi Havva Sungur ile sağlık tesisi değerlendirme birimi personeli Şenol Bakırcı katıldı.

Hastanede gerçekleştirilen incelemelerde sağlık hizmet sunumu, hasta güvenliği, kalite standartları ve kurumsal işleyiş süreçleri değerlendirildi.

Denetime başhekim vekili Sevdenur Kol ile hastane müdürü Tayfun Büyüksarı eşlik etti.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetinin her geçen gün daha ileriye taşınmasının hedeflendiği belirtilerek, "Hastalarımıza en güvenli standartlarda hizmet vermeye devam etmek amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, denetim sürecine katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarına ve denetim ekibine teşekkür edildi.