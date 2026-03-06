Küre'den kısa kısa

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iftar programı düzenlendi.

Küre Kaymakamı Hasan Çakır ve eşi Eda Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan ile daire amirleri iftar programında şehit yakınları, gazi, öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Küre Müftüsü Özkan'dan Belediye Başkanı Turan'a ziyaret

Küre Müftüsü Mehmet Melik Özkan, Belediye Başkanı Salih Turan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Müftülük tarafından hazırlanan "Ramazan Özel Bülteni", Belediye Başkanı Turan'a sunuldu.

Görüşmede ramazan ayı boyunca ilçede gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında değerlendirmede bulunuldu.

Deprem tatbikatı yapıldı

Küre ilçesindeki okullarda Deprem Haftası kapsamında afet bilincini artırmak ve depreme hazırlıklı olmanın önemini vurgulamak amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği sirenlerin çalmasıyla öğrenciler sınıflarında "çök–kapan–tutun" hareketi ile güvenli korunma pozisyonu aldı.

Ardından öğretmenlerin koordinasyonunda sınıflar ve okul binası güvenli şekilde tahliye edildi.

Tahliye sonrasında öğrenciler ve öğretmenler, okul bahçesinde belirlenen toplanma alanlarında bir araya gelerek tatbikatı başarıyla tamamladı.