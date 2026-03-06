Haberler

Küre'den kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iftar programı düzenlendi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iftar programı düzenlendi.

Küre Kaymakamı Hasan Çakır ve eşi Eda Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan ile daire amirleri iftar programında şehit yakınları, gazi, öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Küre Müftüsü Özkan'dan Belediye Başkanı Turan'a ziyaret

Küre Müftüsü Mehmet Melik Özkan, Belediye Başkanı Salih Turan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Müftülük tarafından hazırlanan "Ramazan Özel Bülteni", Belediye Başkanı Turan'a sunuldu.

Görüşmede ramazan ayı boyunca ilçede gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında değerlendirmede bulunuldu.

Deprem tatbikatı yapıldı

Küre ilçesindeki okullarda Deprem Haftası kapsamında afet bilincini artırmak ve depreme hazırlıklı olmanın önemini vurgulamak amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği sirenlerin çalmasıyla öğrenciler sınıflarında "çök–kapan–tutun" hareketi ile güvenli korunma pozisyonu aldı.

Ardından öğretmenlerin koordinasyonunda sınıflar ve okul binası güvenli şekilde tahliye edildi.

Tahliye sonrasında öğrenciler ve öğretmenler, okul bahçesinde belirlenen toplanma alanlarında bir araya gelerek tatbikatı başarıyla tamamladı.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

Ünlülere operasyonda tanınmıştı! Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
İran'da okulun yakınına düşen füzenin dehşeti kameralarda: Çocuklar dehşeti yaşadı

Her şeyden habersiz oyun oynarken dehşeti yaşadılar
Almanya Başbakanı Merz: İran'da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil

Avrupa şimdiden savaştan bıkmış gibi! Bir ülkeden "kısa kes" çağrısı
Zehra Kınık davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti

İstinaf itirazları reddetti: Zehra Kınık'ın cezası onandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

Ünlülere operasyonda tanınmıştı! Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak