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Küre'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Defnedildi

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Kastamonu'nun Küre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Cemil Keskin, Davut Keskin ve Zehra Yıldırım'ın cenazeleri Karabük'te toprağa verildi. Cenaze törenine aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 3 kişi Karabük'te toprağa verildi.

Küre-İnebolu kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaydeden Cemil Keskin, Davut Keskin ve Zehra Yıldırım'ın cenazeleri memleketleri Karabük'e getirildi.

Cemil Keskin ile Davut Keskin için Bayır Mahalle Ulu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından naaşları Kapullu Küpler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Zehra Yıldırım da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Öğlebeli Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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