Küre'deki Okullarda Filistin Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, Küre ilçesindeki okullar, Filistin'e destek mesajları ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı şiir ve yazılar hazırladı.
Küre'deki okullarda "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, tüm okullarda öğrencilerin katılımıyla eş zamanlı etkinlik düzenlendi.
Bu kapsamda Küre ilçesindeki çeşitli okullarda da öğrenciler Filistin'e yönelik destek mesajları verdi.
Etkinlik kapsamında öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösteren şiir ve yazılar hazırladı.
