Küre'de Yangın: 2 Katlı Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Uzunöz köyü Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi.

İlçeye bağlı Uzunöz köyü Ambarlı Mahallesi'nde Mustafa Nedin Özkök'e ait evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Özkan Demir - Güncel
